Direktori Syarikat
Swvl
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Swvl Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Egypt di Swvl berjumlah EGP 944K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swvl. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Jumlah setahun
EGP 944K
Tahap
L4
Asas
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Swvl?

EGP 7.87M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan EGP 1.48M+ (kadang kala EGP 14.75M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Swvl in Egypt berada pada jumlah pampasan tahunan EGP 1,203,451. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Swvl untuk peranan Jurutera Perisian in Egypt ialah EGP 944,237.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Swvl

Syarikat Berkaitan

  • Illumina
  • Alkami
  • CSX
  • CME Group
  • Union Pacific
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain