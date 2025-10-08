Direktori Syarikat
Swisscom
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera DevOps

  • Switzerland

Swisscom Jurutera DevOps Gaji di Switzerland

Pampasan Jurutera DevOps in Switzerland di Swisscom berkisar dari CHF 124K seyear untuk Software Engineer hingga CHF 155K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Switzerland berjumlah CHF 138K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swisscom. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Purata Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Tambah KompBandingkan Tahap

CHF 160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CHF 30K+ (kadang kala CHF 300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Swisscom?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera DevOps di Swisscom in Switzerland berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 162,891. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Swisscom untuk peranan Jurutera DevOps in Switzerland ialah CHF 133,141.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Swisscom

Syarikat Berkaitan

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain