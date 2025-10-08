Pampasan Jurutera DevOps in Switzerland di Swisscom berkisar dari CHF 124K seyear untuk Software Engineer hingga CHF 155K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Switzerland berjumlah CHF 138K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swisscom. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
