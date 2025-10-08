Direktori Syarikat
Swisscom
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera DevOps

  • Netherlands

Swisscom Jurutera DevOps Gaji di Netherlands

Pampasan Jurutera DevOps in Netherlands di Swisscom berkisar dari €56.5K seyear untuk Software Engineer hingga €79.8K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Netherlands berjumlah €63.8K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swisscom. Kemaskini terakhir: 10/8/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di Swisscom?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera DevOps di Swisscom in Netherlands berada pada jumlah pampasan tahunan €89,577. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Swisscom untuk peranan Jurutera DevOps in Netherlands ialah €58,929.

Sumber Lain