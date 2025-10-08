Pampasan Jurutera DevOps in Netherlands di Swisscom berkisar dari €56.5K seyear untuk Software Engineer hingga €79.8K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Netherlands berjumlah €63.8K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swisscom. Kemaskini terakhir: 10/8/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
