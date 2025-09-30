Direktori Syarikat
Swiss Re
Pakej pampasan Pengurus Produk median in Switzerland di Swiss Re berjumlah CHF 160K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swiss Re. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Jumlah setahun
CHF 160K
Tahap
Senior Product Manager
Asas
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 18.2K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Swiss Re?

CHF 134K

Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Swiss Re in Switzerland berada pada jumlah pampasan tahunan CHF 361,157. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Swiss Re untuk peranan Pengurus Produk in Switzerland ialah CHF 159,539.

