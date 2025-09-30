Direktori Syarikat
Swiss Re
Swiss Re Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in India di Swiss Re berjumlah ₹19.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swiss Re. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹19.2K
Tahap
hidden
Asas
₹17.5K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.7K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Swiss Re?

₹160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Swiss Re in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹56,710. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Swiss Re untuk peranan Saintis Data in India ialah ₹19,244.

