Pakej pampasan Penganalisis Perniagaan median in Switzerland di Swiss Re berjumlah CHF 124K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swiss Re. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Jumlah setahun
CHF 124K
Tahap
Senior
Asas
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 16.8K
Tahun di syarikat
8 Tahun
Tahun pengalaman
11 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Swiss Re?

CHF 134K

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Penganalisis Perniagaan at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 142,219. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Penganalisis Perniagaan role in Switzerland is CHF 124,110.

