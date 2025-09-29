Direktori Syarikat
Swiggy
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

Swiggy Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India di Swiggy berkisar dari ₹7.83M seyear untuk Engineering Manager hingga ₹11.1M seyear untuk Senior Engineering Manager. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹8.41M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swiggy. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Swiggy, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Swiggy, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Kejuruteraan Perisian at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹14,416,431. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Pengurus Kejuruteraan Perisian role in India is ₹7,580,062.

Sumber Lain