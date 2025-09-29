Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Swiggy Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in India di Swiggy berkisar dari ₹2.04M seyear untuk L6 hingga ₹10.95M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹3.83M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swiggy. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L6
Software Engineer I(Tahap Permulaan)
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
Software Engineer II
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
Software Engineer III
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
Software Engineer IV
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Swiggy, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Swiggy in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹10,951,845. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Swiggy untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹2,625,741.

Sumber Lain