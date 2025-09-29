Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Jualan in India di Swiggy berkisar dari ₹691K hingga ₹942K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swiggy. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹739K - ₹894K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹691K₹739K₹894K₹942K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Swiggy, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

El paquete salarial más alto reportado para un Jualan en Swiggy in India está en una compensación total anual de ₹942,443. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swiggy para el puesto de Jualan in India es ₹690,583.

