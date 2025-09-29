Direktori Syarikat
Swiggy
Swiggy Ketua Kakitangan Gaji

Purata jumlah pampasan Ketua Kakitangan in India di Swiggy berkisar dari ₹8.54M hingga ₹11.65M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swiggy. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹9.14M - ₹11.05M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹8.54M₹9.14M₹11.05M₹11.65M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Swiggy, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Ketua Kakitangan at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹11,648,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Ketua Kakitangan role in India is ₹8,535,849.

