  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

Swift Navigation Pengurus Produk Gaji

Pakej pampasan Pengurus Produk median in United States di Swift Navigation berjumlah $183K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Swift Navigation. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Pakej Median
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Jumlah setahun
$183K
Tahap
L6
Asas
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Swift Navigation?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Swift Navigation in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $222,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Swift Navigation untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $170,000.

