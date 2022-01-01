Strategy by PwC Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Strategy by PwC berkisar dari $20,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $333,858 untuk Perunding Pengurusan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Strategy by PwC. Dikemas kini terakhir: 10/26/2025

Perunding Pengurusan
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Akauntan
$77.6K
Penganalisis Perniagaan
$65.6K

Saintis Data
$70.4K
Pereka Produk
$118K
Pengurus Produk
$318K
Pengurus Projek
$216K
Jurutera Perisian
$20K
Arkitek Penyelesaian
$91.8K
Kapitalis Ventura
$254K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Strategy by PwC ialah Perunding Pengurusan at the Principal level dengan jumlah pampasan tahunan $333,858. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Strategy by PwC ialah $164,375.

