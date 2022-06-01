Direktori Syarikat
Strategic Education
Strategic Education Gaji

Gaji Strategic Education berkisar dari $52,260 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $180,900 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Strategic Education. Dikemas kini terakhir: 10/26/2025

Pengurus Produk
Median $137K
Pembantu Pentadbiran
$52.3K
Pengurus Sains Data
$181K

Pereka Produk
$73.6K
Jurutera Perisian
$58.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Strategic Education ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $180,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Strategic Education ialah $73,630.

