Stratasys
Stratasys Gaji

Julat gaji Stratasys adalah dari $54,270 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Mekanikal di hujung bawah hingga $224,661 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Stratasys. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $81.5K
Penganalisis Data
$64.7K
Jurutera Mekanikal
$54.3K

Pereka Produk
$132K
Pengurus Produk
$225K
Pengurus Program Teknikal
$201K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Stratasys ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $224,661. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Stratasys ialah $106,584.

