Direktori Syarikat
Straive
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Straive Gaji

Julat gaji Straive adalah dari $3,354 dalam pampasan total tahunan untuk Pembantu Pentadbiran di hujung bawah hingga $61,519 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Straive. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pembantu Pentadbiran
$3.4K
Penulis Iklan
$5K
Saintis Data
$12K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Pengurus Produk
$61.5K
Jurutera Perisian
$7.3K
Arkitek Penyelesaian
$46.8K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Straive ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $61,519. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Straive ialah $9,612.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Straive

Syarikat Berkaitan

  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Databricks
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain