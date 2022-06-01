Direktori Syarikat
STR Gaji

Gaji STR berkisar dari $143,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $205,774 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas STR. Dikemas kini terakhir: 10/26/2025

Jurutera Perisian
Median $145K

Saintis Penyelidikan

Saintis Data
Median $160K
Jurutera Mekanikal
Median $143K

Pengurus Projek
$206K
Arkitek Penyelesaian
$196K

Cloud Security Architect

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di STR ialah Pengurus Projek at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $205,774. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di STR ialah $160,000.

