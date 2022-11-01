Direktori Syarikat
Stout
Stout Gaji

Gaji Stout berkisar dari $55,162 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perunding Pengurusan di peringkat rendah hingga $130,650 untuk Jurubank Pelaburan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Stout. Dikemas kini terakhir: 10/26/2025

Penganalisis Perniagaan
$68.7K
Jurubank Pelaburan
$131K
Perunding Pengurusan
$55.2K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Stout ialah Jurubank Pelaburan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $130,650. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Stout ialah $68,655.

Sumber Lain