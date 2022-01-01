Storyblocks Gaji

Gaji Storyblocks berkisar dari $145,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $216,791 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Storyblocks . Dikemas kini terakhir: 10/15/2025