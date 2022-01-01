Direktori Syarikat
Storyblocks Gaji

Gaji Storyblocks berkisar dari $145,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $216,791 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Storyblocks. Dikemas kini terakhir: 10/15/2025

Jurutera Perisian
Median $145K
Pengurus Sains Data
$215K
Saintis Data
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pereka Produk
$161K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Storyblocks ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $216,791. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Storyblocks ialah $187,882.

