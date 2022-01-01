Direktori Syarikat
STORD
STORD Gaji

Gaji STORD berkisar dari $134,325 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $271,350 untuk Ketua Kakitangan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas STORD. Dikemas kini terakhir: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jurutera Perisian
Median $167K

Jurutera Perisian Full-Stack

Ketua Kakitangan
$271K
Saintis Data
$164K

Pengurus Produk
$202K
Pengurus Program Teknikal
$134K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di STORD, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di STORD ialah Ketua Kakitangan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $271,350. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di STORD ialah $167,000.

