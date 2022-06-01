Direktori Syarikat
StoneX Group
StoneX Group Gaji

Gaji StoneX Group berkisar dari $29,711 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $208,950 untuk Operasi Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas StoneX Group. Dikemas kini terakhir: 10/26/2025

Jurutera Perisian
Median $142K

Jurutera Perisian Full-Stack

Akauntan
$52.3K
Penganalisis Perniagaan
$41.6K

Saintis Data
$29.7K
Operasi Pemasaran
$209K
Pereka Produk
$58.3K
Pengurus Produk
$206K
Jualan
$139K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$196K
Arkitek Penyelesaian
$119K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di StoneX Group ialah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $208,950. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di StoneX Group ialah $128,972.

Sumber Lain