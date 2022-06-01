StoneX Group Gaji

Gaji StoneX Group berkisar dari $29,711 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $208,950 untuk Operasi Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas StoneX Group . Dikemas kini terakhir: 10/26/2025