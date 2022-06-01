Stanley Black & Decker Gaji

Julat gaji Stanley Black & Decker adalah dari $40,603 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $433,508 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Stanley Black & Decker . Terakhir dikemas kini: 8/19/2025