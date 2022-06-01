Direktori Syarikat
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Gaji

Julat gaji Stanley Black & Decker adalah dari $40,603 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $433,508 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Stanley Black & Decker. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Mekanikal
Median $95K
Jurutera Perisian
Median $112K
Pengurus Produk
Median $134K

Jurutera Perkakasan
Median $89K
Penganalisis Perniagaan
$104K
Pembangunan Perniagaan
$236K
Penganalisis Data
$42.6K
Pengurus Sains Data
$213K
Saintis Data
Median $150K
Penganalisis Kewangan
$89.1K
Pereka Grafik
$146K
Sumber Manusia
$61.2K
Pemasaran
Median $140K
Pereka Produk
$80.4K
Pengurus Program
$434K
Pengurus Projek
$40.6K
Jualan
$152K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$164K
Arkitek Penyelesaian
$60.3K
Pengurus Program Teknikal
$141K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Stanley Black & Decker ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $433,508. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Stanley Black & Decker ialah $123,000.

