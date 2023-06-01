Standard Metrics Gaji

Julat gaji Standard Metrics adalah dari $137,200 dalam pampasan total tahunan untuk Kejayaan Pelanggan di hujung bawah hingga $211,935 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Standard Metrics . Terakhir dikemas kini: 8/19/2025