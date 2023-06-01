Direktori Syarikat
Standard Metrics
Standard Metrics Gaji

Julat gaji Standard Metrics adalah dari $137,200 dalam pampasan total tahunan untuk Kejayaan Pelanggan di hujung bawah hingga $211,935 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Standard Metrics. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Perkhidmatan Pelanggan
$139K
Kejayaan Pelanggan
$137K
Pengurus Produk
$186K

Pengambilan Pekerja
$151K
Jualan
$157K
Jurutera Jualan
$179K
Jurutera Perisian
$157K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$212K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Standard Metrics ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $211,935. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Standard Metrics ialah $156,733.

