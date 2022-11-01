Direktori Syarikat
Standard Chartered
Standard Chartered Gaji

Julat gaji Standard Chartered adalah dari $16,994 dalam pampasan total tahunan untuk Pembangunan Korporat di hujung bawah hingga $502,500 untuk Jurubank Pelaburan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Standard Chartered. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $52.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $42.7K

Pengurus Program Teknikal
Median $150K
Akauntan
$204K
Penganalisis Perniagaan
$26.4K
Pembangunan Korporat
$17K
Penganalisis Data
$20K
Saintis Data
$43.9K
Penganalisis Kewangan
$17.1K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$39.4K
Jurubank Pelaburan
$503K
Perunding Pengurusan
$57.1K
Pereka Produk
$69.1K
Pengurus Program
$60K
Pengurus Projek
$43.1K
Jualan
$56.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$18K
Arkitek Penyelesaian
$43.3K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Standard Chartered ialah Jurubank Pelaburan at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $502,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Standard Chartered ialah $43,225.

