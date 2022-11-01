Standard Chartered Gaji

Julat gaji Standard Chartered adalah dari $16,994 dalam pampasan total tahunan untuk Pembangunan Korporat di hujung bawah hingga $502,500 untuk Jurubank Pelaburan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Standard Chartered . Terakhir dikemas kini: 8/19/2025