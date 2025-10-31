Direktori Syarikat
St. Luke's University Health Network
St. Luke's University Health Network Sumber Manusia Gaji

Purata jumlah pampasan Sumber Manusia in United States di St. Luke's University Health Network berkisar dari $49.8K hingga $69.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan St. Luke's University Health Network. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Purata Jumlah Pampasan

$54K - $65.5K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$49.8K$54K$65.5K$69.7K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di St. Luke's University Health Network?

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di St. Luke's University Health Network in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $69,657. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di St. Luke's University Health Network untuk peranan Sumber Manusia in United States ialah $49,841.

