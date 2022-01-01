Direktori Syarikat
Squarespace Gaji

Gaji Squarespace berkisar dari $59,900 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $478,333 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi.

Jurutera Perisian
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Pengurus Produk
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Pereka Produk
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Saintis Data
L3 $155K
L4 $200K
Penganalisis Data
Median $135K
Penganalisis Kewangan
Median $190K
Pemasaran
Median $164K
Perekrut
Median $150K
Penyelidik UX
Median $151K
Pembantu Pentadbiran
$79.6K
Pengurus Operasi Perniagaan
$274K
Penganalisis Perniagaan
$118K
Perkhidmatan Pelanggan
Median $59.9K
Pengurus Sains Data
$224K
Sumber Manusia
$141K
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$191K
Pengurus Program Teknikal
Median $202K
Jadual Vesting

15%

THN 1

25%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Squarespace, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (30.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (30.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Squarespace, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Squarespace ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the L7 level dengan jumlah pampasan tahunan $478,333. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Squarespace ialah $195,822.

Sumber Lain

