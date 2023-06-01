Splitit Gaji

Gaji Splitit berkisar dari $111,401 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $392,000 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Splitit . Dikemas kini terakhir: 9/19/2025