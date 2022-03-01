Direktori Syarikat
Split Software Gaji

Gaji Split Software berkisar dari $78,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $208,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Split Software. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $208K
Penganalisis Data
$81.6K
Sumber Manusia
$78.4K

Arkitek Penyelesaian
$174K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Split Software ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $208,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Split Software ialah $127,863.

