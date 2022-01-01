Direktori Syarikat
Splice
Splice Gaji

Gaji Splice berkisar dari $124,375 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $251,250 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Splice. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $139K
Pengurus Produk
Median $160K
Pembangunan Perniagaan
$251K

Penganalisis Kewangan
$124K
Pemasaran
$235K
Pereka Produk
$220K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Splice ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $251,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Splice ialah $190,072.

