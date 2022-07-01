Splash Financial Gaji

Gaji Splash Financial berkisar dari $180,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat rendah hingga $240,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Splash Financial . Dikemas kini terakhir: 9/19/2025