Spirit Airlines Gaji

Gaji Spirit Airlines berkisar dari $91,800 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $143,100 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Spirit Airlines. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Pengurus Produk
Median $143K
Penganalisis Data
$91.8K
Pengurus Projek
$124K

Jurutera Perisian
Median $100K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Spirit Airlines is Pengurus Produk with a yearly total compensation of $143,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spirit Airlines is $111,908.

