Spire Global Gaji

Gaji Spire Global berkisar dari $94,186 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $166,165 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Spire Global. Dikemas kini terakhir: 9/19/2025

$160K

Jurutera Kawalan
$108K
Jurutera Perisian
$94.2K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$143K

Pengurus Program Teknikal
$166K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Spire Global ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $166,165. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Spire Global ialah $125,494.

