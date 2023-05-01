Spire Global Gaji

Gaji Spire Global berkisar dari $94,186 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $166,165 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Spire Global . Dikemas kini terakhir: 9/19/2025