Solarisbank
  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Jurutera Perisian Gaji di Berlin Metropolitan Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Berlin Metropolitan Region di Solarisbank berjumlah €83.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Solarisbank. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Jumlah setahun
€83.5K
Tahap
Triangle 1
Asas
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Solarisbank in Berlin Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan €118,233. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Solarisbank untuk peranan Jurutera Perisian in Berlin Metropolitan Region ialah €79,948.

