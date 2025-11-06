Pampasan Jurutera Perisian in Wroclaw Metropolitan Area di SoftServe berkisar dari PLN 253K seyear untuk L3 hingga PLN 286K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Wroclaw Metropolitan Area berjumlah PLN 254K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu