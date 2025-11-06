Pampasan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area di SoftServe berkisar dari PLN 140K seyear untuk L2 hingga PLN 272K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Warsaw Metropolitan Area berjumlah PLN 265K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
