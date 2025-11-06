Direktori Syarikat
SoftServe
SoftServe Jurutera Perisian Gaji di Ukraine

Pampasan Jurutera Perisian in Ukraine di SoftServe berkisar dari UAH 419K seyear untuk L1 hingga UAH 2.74M seyear untuk L5. Pakej pampasan yeanan median in Ukraine berjumlah UAH 2.13M.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
(Tahap Permulaan)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Penyerahan Gaji Terkini
Apakah tahap kerjaya di SoftServe?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di SoftServe in Ukraine berada pada jumlah pampasan tahunan UAH 3,506,580. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SoftServe untuk peranan Jurutera Perisian in Ukraine ialah UAH 2,128,995.

Sumber Lain