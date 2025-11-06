Pampasan Jurutera Perisian in Ukraine di SoftServe berkisar dari UAH 419K seyear untuk L1 hingga UAH 2.74M seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in Ukraine berjumlah UAH 2.13M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
