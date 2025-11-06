Pampasan Jurutera Perisian in Krakow Metropolitan Area di SoftServe berkisar dari PLN 191K seyear untuk L2 hingga PLN 309K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Krakow Metropolitan Area berjumlah PLN 246K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
