Pampasan Jurutera Perisian in Guadalajara Metropolitan Area di SoftServe berjumlah MX$710K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Guadalajara Metropolitan Area berjumlah MX$764K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
