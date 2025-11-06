Direktori Syarikat
SoftServe
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Guadalajara Metropolitan Area

SoftServe Jurutera Perisian Gaji di Guadalajara Metropolitan Area

Pampasan Jurutera Perisian in Guadalajara Metropolitan Area di SoftServe berjumlah MX$710K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Guadalajara Metropolitan Area berjumlah MX$764K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
(Tahap Permulaan)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lihat 1 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$383K
Datadog logo
+MX$670K
Verily logo
+MX$421K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di SoftServe?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan MXMX$25,610,376. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SoftServe untuk peranan Jurutera Perisian in Guadalajara Metropolitan Area ialah MXMX$14,622,217.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk SoftServe

Syarikat Berkaitan

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain