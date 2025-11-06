Direktori Syarikat
SoftServe
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Colombia

SoftServe Jurutera Perisian Gaji di Colombia

Pampasan Jurutera Perisian in Colombia di SoftServe berjumlah COP 167.9M seyear untuk L2. Pakej pampasan yeanan median in Colombia berjumlah COP 201.06M.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
(Tahap Permulaan)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di SoftServe?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di SoftServe in Colombia berada pada jumlah pampasan tahunan COP 221,568,858. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SoftServe untuk peranan Jurutera Perisian in Colombia ialah COP 201,063,823.

Sumber Lain