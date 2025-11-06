Pampasan Jurutera Perisian in Bulgaria di SoftServe berkisar dari BGN 59.2K seyear untuk L2 hingga BGN 61.7K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Bulgaria berjumlah BGN 57.7K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
