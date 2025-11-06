Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Bulgaria

SoftServe Jurutera Perisian Gaji di Bulgaria

Pampasan Jurutera Perisian in Bulgaria di SoftServe berkisar dari BGN 59.2K seyear untuk L2 hingga BGN 61.7K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in Bulgaria berjumlah BGN 57.7K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
(Tahap Permulaan)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di SoftServe?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di SoftServe in Bulgaria berada pada jumlah pampasan tahunan BGN 128,877. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SoftServe untuk peranan Jurutera Perisian in Bulgaria ialah BGN 61,632.

