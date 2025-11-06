Pampasan Penganalisis Perniagaan in Poland di SoftServe berjumlah PLN 209K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Poland berjumlah PLN 211K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftServe. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***