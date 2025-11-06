Direktori Syarikat
SoftBank
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Japan

SoftBank Jurutera Perisian Gaji di Japan

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Japan di SoftBank berjumlah ¥5.89M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan SoftBank. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Jumlah setahun
¥5.89M
Tahap
L3
Asas
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di SoftBank in Japan berada pada jumlah pampasan tahunan ¥14,567,298. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di SoftBank untuk peranan Jurutera Perisian in Japan ialah ¥3,573,168.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk SoftBank

Syarikat Berkaitan

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain