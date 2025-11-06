Direktori Syarikat
Soft Robotics
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Boston Area

Soft Robotics Jurutera Perisian Gaji di Greater Boston Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Boston Area di Soft Robotics berjumlah $195K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Soft Robotics. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Jumlah setahun
$195K
Tahap
-
Asas
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Soft Robotics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Soft Robotics in Greater Boston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $280,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Soft Robotics untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Boston Area ialah $182,000.

