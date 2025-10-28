Pampasan Jurutera Perisian in India di Societe Generale berkisar dari ₹1.69M seyear untuk L1 hingga ₹2.69M seyear untuk L7. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.96M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Societe Generale. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
