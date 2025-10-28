Pampasan Pengurus Produk in India di Societe Generale berkisar dari ₹4.93M seyear untuk L4 hingga ₹4.6M seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹4.5M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Societe Generale. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
