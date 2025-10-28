Direktori Syarikat
Societe Generale
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penganalisis Kewangan

  • Semua Gaji Penganalisis Kewangan

Societe Generale Penganalisis Kewangan Gaji

Pampasan Penganalisis Kewangan in United States di Societe Generale berjumlah $250K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $250K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Societe Generale. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Societe Generale?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di Societe Generale in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $250,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Societe Generale untuk peranan Penganalisis Kewangan in United States ialah $250,000.

