Societe Generale Saintis Data Gaji

Pampasan Saintis Data in France di Societe Generale berkisar dari €41.3K seyear untuk L1 hingga €31.1K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in France berjumlah €44.5K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Societe Generale. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Lihat 3 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Societe Generale?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Societe Generale in France berada pada jumlah pampasan tahunan €51,982. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Societe Generale untuk peranan Saintis Data in France ialah €39,882.

