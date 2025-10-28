Pampasan Saintis Data in France di Societe Generale berkisar dari €41.3K seyear untuk L1 hingga €31.1K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in France berjumlah €44.5K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Societe Generale. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
