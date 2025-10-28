Pampasan Penganalisis Perniagaan in India di Societe Generale berjumlah ₹2.68M seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.8M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Societe Generale. Kemaskini terakhir: 10/28/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
