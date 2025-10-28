Direktori Syarikat
Societe Generale
Societe Generale Penganalisis Perniagaan Gaji

Pampasan Penganalisis Perniagaan in India di Societe Generale berjumlah ₹2.68M seyear untuk L3. Pakej pampasan yeanan median in India berjumlah ₹1.8M. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Penyerahan Gaji Terkini

Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Societe Generale?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Perniagaan di Societe Generale in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,555,332. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Societe Generale untuk peranan Penganalisis Perniagaan in India ialah ₹1,795,167.

