Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
Snap Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di Snap berkisar dari $202K seyear untuk L3 hingga $625K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $368K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Snap. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
Software Engineer(Tahap Permulaan)
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
Staff Software Engineer
$625K
$230K
$375K
$20K
Bandingkan Tahap

Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
Unlock by Adding Your Salary!

Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 54% diperoleh dalam 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% diperoleh dalam 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera Perisian Realiti Maya

Saintis Penyelidikan

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Snap in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $625,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Snap untuk peranan Jurutera Perisian in New York City Area ialah $363,500.

Sumber Lain