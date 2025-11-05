Direktori Syarikat
Snap
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penganalisis Data

  • Semua Gaji Penganalisis Data

  • Greater Los Angeles Area

Snap Penganalisis Data Gaji di Greater Los Angeles Area

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in Greater Los Angeles Area di Snap berkisar dari $130K hingga $190K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Snap. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$150K - $171K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$130K$150K$171K$190K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 2 lagi Penganalisis Data penyerahans di Snap untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 54% diperoleh dalam 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% diperoleh dalam 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Penganalisis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Snap in Greater Los Angeles Area berada pada jumlah pampasan tahunan $189,980. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Snap untuk peranan Penganalisis Data in Greater Los Angeles Area ialah $130,410.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Snap

Syarikat Berkaitan

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain