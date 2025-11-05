Direktori Syarikat
Snap Akauntan Gaji di Greater Los Angeles Area

Pakej pampasan Akauntan median in Greater Los Angeles Area di Snap berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Snap. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Pakej Median
company icon
Snap
Accountant
Los Angeles, CA
Jumlah setahun
$120K
Tahap
-
Asas
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jadual Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:

  • 100% diperoleh dalam 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 54% diperoleh dalam 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% diperoleh dalam 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Akauntan di Snap in Greater Los Angeles Area berada pada jumlah pampasan tahunan $255,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Snap untuk peranan Akauntan in Greater Los Angeles Area ialah $120,000.

