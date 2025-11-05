Pakej pampasan Akauntan median in Greater Los Angeles Area di Snap berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Snap. Kemaskini terakhir: 11/5/2025
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
100%
THN 1
Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 1 tahun:
100% diperoleh dalam 1st-THN (8.33% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33.3% diperoleh dalam 1st-THN (2.77% bulanan)
33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (2.77% bulanan)
33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (2.77% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
THN 1
33%
THN 2
13%
THN 3
Di Snap, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
54% diperoleh dalam 1st-THN (4.50% bulanan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (2.75% bulanan)
13% diperoleh dalam 3rd-THN (1.08% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
